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        Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 00:30
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        Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçının ardından
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenen EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havada mücadele eden takımları tebrik etti.

        Sıcak havada mücadelenin zor olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Her iki takım iyi mücadele etti. Zor bir maç olacağını biliyorduk, hafta içi Gaziantep FK maçına iyi çalışmıştık, takımı iyi analiz ettik ve yapacağımız ataklara tekrar tekrar çalışarak maça hazırlandık. İlk yarı istediğimiz gibi oldu ve şık bir gol attık. Devre arası oyuncularımı kutladım, istediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. İkinci yarıda da Gaziantep FK baskı kurdu. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok çalışıyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz."

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