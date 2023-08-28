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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:05
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi
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        GAZİANTEP (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kırıkhan ilçesinde 22 Ağustos'ta motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde vefat eden Öztürk'ün cenazesi hastane morgundan alınarak baba ocağı Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Mahallesi'ne getirildi.

        Cenaze, helallik alınmasının ardından Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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