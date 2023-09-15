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        Nizip Ticaret Borsası, Avrupa Birliği destekli proje ile gençlere istihdam sağlayacak

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen NEET PRO destek programı tarım projesi olarak başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:18
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        Nizip Ticaret Borsası, Avrupa Birliği destekli proje ile gençlere istihdam sağlayacak
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        Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen NEET PRO destek programının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile IKG PRO işbirliğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

        Nizip Ticaret Borsası tarafından yürütülecek olan projenin eğitimde ve istihdamda bulunmayan gençlerin sorununu çözmeye yönelik bir adım olduğunu ifade eden Sarı şunları kaydetti.

        "Proje, 90 kursiyerin katılımı ile yapılacaktır. Mesleki eğitim kapsamında tarım danışmanlığı, iyi tarım uygulamaları ve tarımsal pazarlama programları ile ilgili kurslar düzenlenip bu kurslar ile işsiz olan ve işgücüne katılmak isteyen gençlerimizin mesleki nitelikleri arttırılacak ve piyasada talep edilen işgücü haline geleceklerdir. Aynı zamanda katılımcılar genel becerilerin sağlanması adına iletişim becerileri, ihracat ve ithalat konuları, işletme becerileri ve özgüven konusunda seçmeli dersler alma imkanı sağlanacaktır. 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yararlanabileceği projenin en önemli özelliklerinden birinin de katılımcıların yüzde 50'si engelli, yüzde 50'si ise ihtiyaç sahibi gençlerden olduğunu ve projeye katılacak gençlere, aynı zamanda günlük 10 avro ücret ödenmesinin yanı sıra NEET'lere proje bütçesinden aylık 50 avro iş arama ödeneği desteği sunacağız. Ayrıca yaşadığı şehir dışında başka bir şehirde iş bulan gençlere de bir defaya mahsus olmak üzere, yine proje bütçesinden olmak üzere 200 avro taşınma yardımı da yapacağız. Böylece pek çok Avrupa ülkesinde uygulanan bu yaklaşımın, ülkemizde de yenilikçi bir model olarak pilot uygulamasını ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız."

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