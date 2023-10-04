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        Gaziantep'in kadın itfaiyecisi her an göreve hazır

        KEMAL KARAGÖZ - UĞUR AYDINTÜRK - Gaziantep'te itfaiye personeli olarak çalışan 24 yaşındaki Saadet Kaya, yangın, trafik kazası, arama kurtarma gibi birçok olayda diğer meslektaşlarıyla birlikte görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:05
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        Gaziantep'in kadın itfaiyecisi her an göreve hazır
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        KEMAL KARAGÖZ - UĞUR AYDINTÜRK - Gaziantep'te itfaiye personeli olarak çalışan 24 yaşındaki Saadet Kaya, yangın, trafik kazası, arama kurtarma gibi birçok olayda diğer meslektaşlarıyla birlikte görev yapıyor.

        Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye personeli olarak görev yapmaya başladı.

        Kaya, rapor hazırlama, telsiz dinleme gibi görevlerinin yanı sıra itfaiye aracını kullanıp ekip arkadaşlarıyla yangın, kaza ve arama kurtarma görevlerinde ön sırada yer alıyor.

        Kaya'nın çalışkanlığı ve azmi, meslektaşları tarafından da takdir ediliyor.

        Saadet Kaya, AA muhabirine, Gaziantep İtfaiye Müdürlüğünde 3 yıldır görev yaptığını söyledi.

        Küçüklüğünden beri insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini ifade eden Kaya, "İnsanlara her zaman yardım etmeyi sevdiğim için bu mesleğin tam bana göre olduğunu düşündüm. Kırmızı rengi de çok seviyorum. İtfaiye araçları da kırmızı. Ailem bu mesleği seçmeme olumlu baktı ama çevremdeki itfaiyecilerin 'Sen kızsın, yapamazsın' diye olumsuz tepkileri oldu. Ben asla yılmadım. İtfaiye bölümünü okumaya ve mesleği yapmaya devam ettim." dedi.

        - "Önemli olan zoru başarmak"

        Kaya, mesleğinin zor olduğunu belirterek, "Ben kadınların da itfaiyeci olmasını isterim. Önemli olan zoru başarmak. Bence bu hayatta bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bence itfaiyeci olmak çok önemli. Erkeğin fazla olduğu mesleğimde kadın olarak görev yapmak benim için çok önemli." diye konuştu.

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