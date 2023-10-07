Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

        Gaziantep'te bir araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te bir araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Minibüste, 24 kilo skunk ele geçirildi
        Minibüste, 24 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaral...
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaral...
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaral...
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 6 ölü, 16 yaral...
        GÜNCELLEME 5 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 arac...
        GÜNCELLEME 5 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 arac...
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaral...
        Gaziantep'te kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaral...
        GÜNCELLEME 4 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 arac...
        GÜNCELLEME 4 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 arac...