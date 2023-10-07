Gaziantep'te 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
Gaziantep'te bir araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Gaziantep'te bir araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta 24 kilo 300 gram skunk ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.