Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında kentte çalışma yürüttü.
Ekiplerin eş zamanlı operasyon düzenlediği 3 adreste 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ile 1 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.