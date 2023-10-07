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        Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:55
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        Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı
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        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun sürücüsü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

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