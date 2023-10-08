Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı Gaziantep'te, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bir araya gelen partililer, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi.

Gaziantep'te, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bir araya gelen partililer, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra katılımcılar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, Filistinli Müslümanların, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını, İslam ümmetinin izzetini ve şerefini koruduğunun belirten Göçer, şunları kaydetti:

"Her gün şehit vermesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın."

Programa, Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanlığı üyeleri de katıldı.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.