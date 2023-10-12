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        Gaziantep Ayakkabı ve Terlik OSB yeşil dönüşümlü olacak

        Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) sektöre katma değer ve marka katkısı sunması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:32
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        Gaziantep Ayakkabı ve Terlik OSB yeşil dönüşümlü olacak
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        Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) sektöre katma değer ve marka katkısı sunması hedefleniyor.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özpalat, Şahin'e Büyükşehir Belediyesinin OSB'ye verdiği destekler için teşekkür ederek, OSB'nin imar planlarının onaylandığını ve parselasyon planlarının tamamlanma aşamasına getirildiğini belirtti.

        - "Kazanç artışı sağlayacak bir üretim bölgesi olacak"

        OSB'deki altyapı projelerinin ihale edildiğini ifade eden Özpolat, şunları kaydetti:

        "Parselasyon planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından kura çekimi yapılarak sanayicilere tahsis edilen yerler verilebilecek. Yeşil dönüşüm anlayışıyla yapılacak OSB, ayakkabı terlik ve yan sanayicilerinin bir arada bulunmasına, kümelenmesine hizmet edecek. İhtisas Yeşil OSB'miz ayakkabı ve terlik sektörüne katma değeri yüksek üretim, markalaşma, ihracat ve istihdam artışı da sağlayacak. Ayrıca üretimde verimliliği artırarak sanayicilerimize ufuk ve vizyon verecek. İnovasyon, Ar-ge yapmalarına imkan sunarak kazanç artışı sağlayacak bir üretim bölgesi olacak."

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