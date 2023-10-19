Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlıyı da gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde 4 cep telefonu, 2 otomobil ve kamyonet ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Ekipler ayrıca, yaptıkları yol uygulamasında 18 Suriye uyrukluya kayıtlı bulundukları şehirden başka bir şehre "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat etmekten toplam 72 bin 990 lira idari para cezası kesti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Baltayla otobüs şoförünü yaraladı!
        Baltayla otobüs şoförünü yaraladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam

        Benzer Haberler

        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'te "Dünden Bugüne Filistin" semineri gerçekleştirdi
        Gaziantep'te "Dünden Bugüne Filistin" semineri gerçekleştirdi
        Depremlerde hayatını kaybeden eski öğrenci için GAÜN kamp düzenleyecek
        Depremlerde hayatını kaybeden eski öğrenci için GAÜN kamp düzenleyecek
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri İsrail'i Protesto Etti
        Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri İsrail'i Protesto Etti
        Ceysler Derneği Başkanı Arslanoğlu'ndan İsrail'e kınama
        Ceysler Derneği Başkanı Arslanoğlu'ndan İsrail'e kınama