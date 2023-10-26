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        Meslek lisesindeki kız öğrenciler yoğurt mesaisinde

        Gaziantep'te Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinden öğrendikleriyle yoğurt üretip aile bütçelerine destek olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:22
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        Meslek lisesindeki kız öğrenciler yoğurt mesaisinde
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        Gaziantep'te Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinden öğrendikleriyle yoğurt üretip aile bütçelerine destek olacak.

        Okulun laboratuvar alanında gıda mühendisi ve öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle sabahın erken saatlerinde üretime başlayan öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

        Öğrenciler, günlük 100 kilogram üretim kapasitesine sahip laboratuvarda mayalamasından paketlenmesine kadar her aşamada görev alıyor.

        Üretilen yoğurtlar paketler halinde okulun bahçesinde kurulacak olan alanda satışa sunulacak.

        Okul Müdürü Ebru Gülnar, AA muhabirine, öğrencilerin geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi.

        Öğrenciler için de güzel bir çalışmanın yapıldığını aktaran Gülnar, şöyle konuştu:

        "Eskiden annelerimiz geleneksel yöntemlerle yoğurt üretirlerdi. Kız meslek lisesi olarak bu piyasaya neden doğal ürün üretmeyelim diye yola çıktık. Öğrencilerime maddi olarak gelir sağlayacak. Öğrencilerimiz bu gelirlerle kendilerine kazanç elde edecekler. Gıda mühendisleri ve öğretmenlerimiz eşliğinde laboratuvar ve hijyen koşullarında üretim gerçekleştiriyoruz."

        Ebru Gülnar, yaklaşık 10 gün önce başladıkları üretim kapsamında şu ana kadar 100 kilogram yoğurdu hazırladıklarını kaydetti.

        11. sınıf öğrencisi Edanur Olgun da üretmenin güzel bir şey olduğunu belirterek "Arkadaşlarımızla birlikte yapmak daha keyifli oluyor. Daha önce biliyordum ama hocalarımızla daha da iyi öğrendik. Hem ailemize destek oluyoruz hem de kendimize destek oluyoruz. Çok güzel bir şey." dedi.

        Öğrencilerden Nazlı Gül Çolak ise "Ailemizden daha önce gördüğümüz için burada yapmak kolay geldi. O yüzden şu an işimiz kolay." dedi.

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