Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan imam ağır yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan imam ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.

        Kocaoğlan Mahallesi'ndeki Kabasakal Camisi'nde görevli imam Mustafa Bulut (42), cami önünde bir kişiyle tartıştı.

        Bulut, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'u Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Bulut'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk köyü
        Türkiye'nin ilk köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözü yapay zeka ile seslendirildi
        Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözü yapay zeka ile seslendirildi
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Cumhuriyet Bayramı kapsamında ulaşım ücretsiz olacak
        Cumhuriyet Bayramı kapsamında ulaşım ücretsiz olacak
        Makarna sektörü ihracatta 1 milyar dolar hedefliyor
        Makarna sektörü ihracatta 1 milyar dolar hedefliyor
        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü