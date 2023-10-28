Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan imam ağır yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.
Kocaoğlan Mahallesi'ndeki Kabasakal Camisi'nde görevli imam Mustafa Bulut (42), cami önünde bir kişiyle tartıştı.
Bulut, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'u Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bulut'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.