Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelerle buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Basketbol yöneticileri, teknik heyet ve sporcular depremin ardından kulüp tarafından verilen konteynerlerde yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette oyuncular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken onlarla yakından ilgilendi.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.