Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelerle buluştu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Basketbol yöneticileri, teknik heyet ve sporcular depremin ardından kulüp tarafından verilen konteynerlerde yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti.

        Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette oyuncular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken onlarla yakından ilgilendi.

        Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre desteği verildi
        Gaziantep'te çiftçilere 3 bin 800 ton tohum ve gübre desteği verildi
        Babasının baharat dükkanında alıştığı kokuların elçiliğini yapıyor
        Babasının baharat dükkanında alıştığı kokuların elçiliğini yapıyor
        Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanac...
        Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanac...
        Gaziantep FK'de Ulaş Zengin sakatlandı
        Gaziantep FK'de Ulaş Zengin sakatlandı
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0
        Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0