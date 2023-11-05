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        Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:00
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        Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Mücahitler Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışması nedeniyle yol güvenliğini kontrollü olarak sağlayan polis ekipleri, Murat K. yönetimindeki 27 KM 709 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Emrullah Günenç'e çarparak olay yerinden kaçtı.

        Günenç, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler olay yerinden kaçan Murat K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralanan polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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