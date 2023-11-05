Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Mücahitler Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışması nedeniyle yol güvenliğini kontrollü olarak sağlayan polis ekipleri, Murat K. yönetimindeki 27 KM 709 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Emrullah Günenç'e çarparak olay yerinden kaçtı.

Günenç, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay yerinden kaçan Murat K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralanan polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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