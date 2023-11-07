FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 12 bine yaklaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep genelinde 10 bin 240'ı konut, 1425'i ticari olmak üzere 11 bin 665 başvuru yapıldı.

Depremlerden çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden başvuru sayısının 5 bin 284 olduğu belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, proje kapsamında kent merkezi ve kırsalda inşaata başlandığını söyledi.

Bakanlığın sahadan gelen talep doğrultusunda başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'nin önemli olduğunu ifade eden Alan, afetzedeler için hazırlanan konut projelerinin vatandaşlara önemli katkısı bulunduğunu belirtti.

Alan, proje için başvuruların e-Devlet'ten devam ettiğini ve başvuruların aynı platformdan takip edildiğini anlatarak, "Vatandaşlar kendi arsasına özel projeleri uygulamak isterse de arsasında zemin etüt çalışmalarını yapıyor, projeleriyle bize müracaat ettiklerinde biz ruhsatını veriyoruz. Ruhsatını verdikten sonra 750 bin lira hibe, 750 bin lira da 2 yıl ödemesiz, sıfır faizli, 10 yıl vadeli kredi desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Projeye ilgi büyük"

Hibe ve krediyi temel, kaba inşaat ve ince işçilik sırasında 3 aşamalı verdiklerini dile getiren Alan, şöyle konuştu:

"Amacımız afetzedeleri hızlı şekilde kalıcı konutlarına yerleştirmek ve depreme dayanaklı, ısı ve su yalıtımlı, uzun ömürlü binaları inşa etmek. Vatandaşımızın bu süreçten sonra deprem endişesi yaşamadan ailesiyle huzurlu yaşam sürdürmesini hedefliyoruz. Kırmızı çizgimiz mühendislik hizmeti alarak depreme dayanaklı konutları inşa etmek. Ekiplerimizle hızlı şekilde sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hibe ve kredi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Zaman zaman ise kentteki, kırsaldaki vatandaşlarımızın yanına giderek, projenin faydalarını anlatıyoruz. Projeye ilgi büyük."

- Afetzedeler projeden memnun

Erikli Mahallesi Muhtarı Halil Candemir ise projeyle binaların hızlı şekilde yapıldığını söyledi.

Mahallesinin projeden memnun olduğunu değinen Candemir, "Mahallemizde projeyle 13 bina yapılıyor. Projeler ve evraklar hazır, hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Projeyle ilgili yavaş olacağını düşünen vatandaşlar da vardı ama yetkililer gelişmeleri yerinde takip ediyor, anlatıyor ve hızlı bir süreç ilerliyor. İnşallah kış gelmeden evleri teslim almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.