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        Şehitkamil Belediyesi'nden amatör kulüplere malzeme desteği

        Şehitkamil Belediyesi, "Spora Tam Destek" projesi kapsamında kentteki spor kulüpleri ve sporculara malzeme desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:12
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        Şehitkamil Belediyesi'nden amatör kulüplere malzeme desteği
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        Şehitkamil Belediyesi, "Spora Tam Destek" projesi kapsamında kentteki spor kulüpleri ve sporculara malzeme desteği sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren 86 spor kulübü ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi futbol takımına spor kıyafeti, futbol topu gibi ürünlerden oluşan çeşitli malzemeler dağıtıldı.

        Projeyle amatör spor kulüplerinin nitelikli şartlarda müsabaka ve antrenmanlara katılması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

        Sporu daha da yayma adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Fadıloğlu, "Alt yaş gruplarından başlayıp sistemin içerisine nitelikli sporcu yetiştirmek adına bu işin mutfağında olacağız, dedik ve mutfağında devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da sporun paylaşmak ve centilmenlik olduğunu belirtti.

        Kaymakam Yamlı, verilen desteklerden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

        Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir, desteğin hayırlı olmasını diledi.

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