Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programları düzenlendi.

Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkan vekili Salih Uygur Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okunarak Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.