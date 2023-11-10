Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programları düzenlendi.

        Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkan vekili Salih Uygur Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Nizip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okunarak Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Sarı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
        Belediye Başkanı Sarı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
        İngiliz etnik müzik araştırmacısı profesörden Osmanlı müziğine övgü
        İngiliz etnik müzik araştırmacısı profesörden Osmanlı müziğine övgü
        Gaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların y...
        Gaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların y...
        Gaziantep'te 8 ilçede üretilen 171 ton makarnalık buğday tohumu Nurdağı'nda...
        Gaziantep'te 8 ilçede üretilen 171 ton makarnalık buğday tohumu Nurdağı'nda...
        Gaziantep Üniversitesinden İsrail'in politikalarına destek olan markalara b...
        Gaziantep Üniversitesinden İsrail'in politikalarına destek olan markalara b...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den "10 Kasım" mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den "10 Kasım" mesajı