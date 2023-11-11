Gaziantep'teki hayır kermesinden Filistin için 843 bin 500 lira yardım toplandı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İsrail saldırısı altındaki Filistin için 9 ayrı noktada açılan hayır kermeslerinden 843 bin 500 lira yardım toplandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İsrail saldırısı altındaki Filistin için 9 ayrı noktada açılan hayır kermeslerinden 843 bin 500 lira yardım toplandı.

İslahiye ilçe Müftüsü Hasan Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, bir gün için düzenlenen hayır kermeslerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kiraz, açıklamasında şunları kaydetti;

"Asrın en büyük felaketlerinden birini yaşayan ilçemizde Filistin'e destek amaçlı düzenlenen 'hayır kermesi' kampanyamıza bir günde binlerce vatandaşımızın katılımıyla 843 bin 500 lira toplandı. Toplanan para Türkiye Diyanet Vakfı aracılıyla kardeşlerimize ulaştırılacaktır."