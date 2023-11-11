Gaziantep ve çevre illerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Üniversitesi'nin yerleşkesinin Yamaçtepe Mahallesi'nde bir süre önce meydana gelen yangının ardından yanan ormanlık alan için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 250 dönümlük yanan ormanlık alana 2 bin karaçam dikilerek can suyu verildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, kurum amirleri ve doğaseverler katıldı.

- Malatya

Malatya'da ise fidan dikim töreni Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kaliteli yaşam için temiz hava, temiz su ve temiz toprağın önemini işaret ederek, bunları gençliğe hem taahhüt ettiklerini, hem de sağlamak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke, daha yaşanabilir bir şehir bırakma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Yazıcı, fidan dikimine katılan üniversite öğrencilerine hitaben, "İnşallah daha güzel, yeşil bir Malatya için buradaki bütün büyükleriniz çalışıyor, gayret ediyor. Ve gayret etmeye ve çalışmaya da devam edeceğiz. Daha yaşanabilir, daha güzel, parmakla gösterilen bir Malatya oluşturmak adına, hem deprem nedeniyle yıkılan şehrimizi bir an önce yapmaya, tabi imar ederken de asla ve katiyetle temiz hava, temiz su, temiz topraktan asla vazgeçmeden şehrimizi size hazırlama gayreti içinde olacağız." dedi.

Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar da bugün 100 dönüm alanda, 400 selvi, 400 karaçam, 300 sarıçam, 200 ceviz, 100 meşe, 400 mavi selvi ve 223 de badem olmak üzere toplam 2023 fidanı toprakla buluşturup cumhuriyete nefes olacaklarını vurguladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de dünyayı daha yaşanabilir kılmanın önemli unsurlarından birinin de yeşillendirme ve ağaçlandırma olduğunu belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da ağaçlandırılan bölgenin ilçeye nefes olacağını, amaçlarının şehri yeşillendirmek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 2. Ordu Komutanlığına bağlı askerler, jandarma ve emniyet mensupları, kamu personeli ve MTÜ öğrencileri belirlenen alanlara fidan dikti.

- Adıyaman

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da 9 ayrı noktada 10 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Samsat ilçesindeki etkinlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kentte 10 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Vali Varol, il protokolü ve öğrencilerle fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere 5 bin fidan tohumu ile fidesi dağıtıldı.

- Kilis

Kilis'te, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü köyü mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla farklı türde 2023 fidan, katılımcılar ve görevliler tarafından 20 bin dönümlük alana dikildi. Dikim sahasında "ağaç ve orman" temalı resim sergisi de açıldı.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte 2023 yılında yaklaşık 350 bin fidanın toprakla buluşturduklarını belirterek, "Hedefimiz 2023 yılı için 500 bin fidanı toprakla buluşturmak." dedi.

Vali Şahin etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Zorlukan Aber ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Vali Vekili Yasin Akgül, ağaç sevgisini yeni nesillere aktarmanın önemine değindi.

Atalarımızdan devraldıkları ağaç sevgisini yeni nesillere aktarmanın en önemli vazifelerinden biri olduğunu ifade eden Akgül, kenti daha yeşil bir hale getirmek için devlet millet hep beraber çalışmaları gerektiğini söyledi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ile İbrahim Eyyüpoğlu ile kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.