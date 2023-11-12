Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Can Malat (25) yönetimindeki motosiklet, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Malat, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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