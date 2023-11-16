Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 S 0759 plakalı minibüs, Yavuzeli ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Kazada araçtaki 18 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyo...
        Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyo...
        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 ki...
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 ki...
        Depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlı...
        Depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlı...
        Gaziantep'te siber dolandırıcılık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te siber dolandırıcılık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı