Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 S 0759 plakalı minibüs, Yavuzeli ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada araçtaki 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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