Gaziantep'te siber dolandırıcılık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın fotoğraf makinası almak amacıyla internet üzerinden anlaştığı kişiye 1000 lira gönderdiği ancak ürünü alamadığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen ve incelenen banka hesaplarından 7 kişiyi 40 bin lira dolandırdığı belirlenen şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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