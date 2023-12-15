Gaziantep'te sahte deterjan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'tin Oğuzeli ilçesinde 5 bin 3 litre sıvı, 4 bin 750 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'tin Oğuzeli ilçesinde 5 bin 3 litre sıvı, 4 bin 750 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir iş yerinde sahte deterjan yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda, 5 bin 3 litre sıvı deterjan, 4 bin 750 kilogram toz deterjan, 320 yarım litrelik şampuan, 853 bidon, 2 bin 120 sahte etiket ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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