Gaziantep'te sahte deterjan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Gaziantep'tin Oğuzeli ilçesinde 5 bin 3 litre sıvı, 4 bin 750 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'tin Oğuzeli ilçesinde 5 bin 3 litre sıvı, 4 bin 750 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir iş yerinde sahte deterjan yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda, 5 bin 3 litre sıvı deterjan, 4 bin 750 kilogram toz deterjan, 320 yarım litrelik şampuan, 853 bidon, 2 bin 120 sahte etiket ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.