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        Nurdağı ve İslahiye'de tarım arazileri devlet desteğiyle yeşilleniyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ağır etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çiftçiler, devletin gübre ve mazot desteğiyle ektikleri tarım arazilerinde yeni sezon için hasadı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:56
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        Nurdağı ve İslahiye'de tarım arazileri devlet desteğiyle yeşilleniyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ağır etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çiftçiler, devletin gübre ve mazot desteğiyle ektikleri tarım arazilerinde yeni sezon için hasadı bekliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana devletin her alanda çiftçileri desteklediğini ve onların yanında olduğunu söyledi.

        Amaçlarının, çiftçilere destek olarak bölgede üretimin devam etmesini sağlamak olduğunu belirten Karayılan, "Bölgedeki bütün çiftçilerimizle bir araya gelerek onlara tohum ve gübre başta olmak üzere yardımlarda bulunduk. Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere bir karış yerimiz boş kalmadı." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının deprem bölgesindeki çiftçilerin desteklemelerini öne alarak nakdi ve ayni destekte bulunduğunu hatırlatan Karayılan, mazot ve gübre parasının çiftçilerin hesabına yatırıldığını ayrıca her iki ilçede başvurulan bütün sulama projelerine destek verdiklerini dile getirdi.

        İlde yürüttükleri bütün çalışmalarda önceliği deprem bölgesine verdiklerine ifade eden Karayılan, şöyle devam etti:

        "Bölgede öne çıkan ürünlerimiz buğday, şeker pancarı, biber, üzüm, zeytin. Bu alanlara ilgili çalışma yaptık ve hiçbir çiftçimizin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldık. TMO aracılığıyla orada alımlar yaptık ve alım merkezleri kurduk. Bunun yanında destekleme kalemlerimizi artırdık. Nurdağı ilçesinde geçen sene 100 milyon lira üzerinde destek verdik, İslahiye'de 130 milyon liraya yakın destek sağlandı."

        Bu kapsamda iki ilçedeki 15 bin 434 çiftçiye 107 milyon değerinde gübre, 6 bin 10 küçükbaş ve 430 büyükbaş hayvan desteği sağlandığına işaret eden Karayılan, depremin hemen ardından tüm ekiplerin sahada zarar tespit çalışması yapmaları için yönlendirdiklerini söyledi.

        - "Üreticileri desteklemeye devam edeceğiz"

        Özellikle tarım alet ve ekipmanı zarar gören çiftçilere ekim zamanı pratik bir çözüm bulduklarını belirten Karayılan, şunları kaydetti:

        "Depremde zarar gören bütün çiftçi kardeşlerimizin köy köy gezerek tespitini yaptık ve hepsini kayıt altına aldık. Şimdiye kadar ciddi anlamda bu zararları karşılamış olduk. Depremde traktörü, ekipmanı zarar gören çiftçimiz çok oldu. Bunun giderilmesi noktasında Sayın Valimizin ve Belediyemizin destekleriyle çalışmalar yaptık. Amacımız sadece üretim yapmaktır. Bu anlamda da üreticileri desteklemeye devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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