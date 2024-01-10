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        Depremde yıkılan 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine başlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:51
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        Depremde yıkılan 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine başlandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

        Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduklarını savundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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