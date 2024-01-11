Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te polislere ateş açan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te "dur" ihtarında bulunan polislere, tüfekle ateş açarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te polislere ateş açan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te "dur" ihtarında bulunan polislere, tüfekle ateş açarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açarak kaçan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen hükümlünün Şehitkamil ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
        Gaziantep'te Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül ver...
        Oğuzeli Belediyesi'nin "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesine ödül ver...
        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor
        İslahiye'deki marketlerde fiyat denetimi sürüyor
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak