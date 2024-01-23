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        Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması yapıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde basketbol yetenek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:25
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        Gaziantep'te basketbol yetenek yarışması yapıldı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde basketbol yetenek yarışması düzenlendi.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Spor Merkezi'ndeki etkinlikte, farklı yaş gruplarından basketbol tutkunları, parkurlar üzerinde zamana karşı yarışarak hünerlerini sergiledi.

        Üç sayılık ve serbest atış yarışmalarıyla sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları organizasyonda, Gaziantep'te farklı takımlarda forma giyen basketbolcular da bir araya gelerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

        Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getirme hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Farklı yaş gruplarında basketbola çok büyük bir ilgi var. Biz de 3x3 Basketbol Turnuvaları başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarla basketbol camiasını bir araya getiriyoruz. Basketbol severlere unutulmaz anlar yaşatan bu tür etkinlikler, çocuk ve genç yaştaki yeteneklerin keşfedilmesine ve basketbolun tabana yayılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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