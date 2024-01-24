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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:57
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazetecilerle bir araya geldi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Başkan Şahin, Gaziantep'in ihracatını artırmak ve şehri daha da geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Gazetecilerin gece gündüz demeden görev yaptığını aktaran Şahin, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu belirtti.

        Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

        Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ile gazeteciler katıldı.

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