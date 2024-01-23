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        Gaziantep'te eski çalışanını öldüren işletme sahibi tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski çalışanını bıçaklayarak öldüren iş yeri sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:51
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        Gaziantep'te eski çalışanını öldüren işletme sahibi tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski çalışanını bıçaklayarak öldüren iş yeri sahibi tutuklandı.

        Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören eski çalışanı Sudanlı Atta Almanan'ı (23) bıçaklayarak öldüren ve daha sonra gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı Abobaker Altahir Suloman Hassan'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Atta Almanan, 22 Ocak'ta bir süre önce çalıştığı aynı ülke vatandaşı Abobaker Altahir Suloman Hassan'iye ait Yeditepe Mahallesi'ndeki kafeye gitmiş, çıkan tartışmada işletme sahibince bıçaklanmıştı.

        Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Almanan hayatını kaybetmiş, Hassan ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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