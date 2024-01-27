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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi

        Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:48
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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