Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramada, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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