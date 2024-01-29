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        Gaziantep'te 250 çift için toplu nikah töreni düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreniyle 250 çift dünya evine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:15
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        Gaziantep'te 250 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreniyle 250 çift dünya evine girdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, belediyeye başvuran 250 çiftin nikahı kıyıldı.

        Başkan Şahin, çiftlere gelinlik, damatlık, ayakkabı ve beyaz eşya ve altın hediye etti.

        Belediye Başkanı Şahin, iki çiftin sembolik nikahını kıydı, çiftlerin şahitliğini ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri İrfan Çelikaraslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ziya Altunyaldız, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı.

        Şahin, çiftlere mutluluklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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