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        Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:51
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        Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan işçi Mehmet Arslan'ın (31) kaldığı konteynerde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerce yangın söndürüldü, Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Arslan'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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