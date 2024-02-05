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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

        Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:28
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi
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        Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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