GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.