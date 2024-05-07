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        Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte"yi yapmak için zamanla yarıştı

        Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte" yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:57
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        Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte"yi yapmak için zamanla yarıştı
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        Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte" yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacılara verildi.

        Yarım saatte en iyisini yapmak için yarışan kadınlar, hazırladıkları köfteleri jüriye servis etti.

        Yarışma sonucunda Seden Koyuncu birinci seçilirken, Sevgi Fidan ikinci, Nigar Atakçı ise üçüncü oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri yöresel yarışmanın güzel bir anı olduğunu ifade etti.

        Katılımcılara teşekkür eden Tahmazoğlu, "Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlar, hepsinin ellerine sağlık. Benim için bu yarışmaya katılan herkes birinci. Köftelerin ve sunumların hepsi birbirinden güzeldi. Tüm yarışmacılarımızın ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

        Yarım saatte en iyi köfteleri yapan yarışmacılara, köfte leğeni ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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