Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte"yi yapmak için zamanla yarıştı

Gaziantepli kadınlar coğrafi işaretli "yağlı köfte" yarışmasında maharetlerini ortaya koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacılara verildi.

Yarım saatte en iyisini yapmak için yarışan kadınlar, hazırladıkları köfteleri jüriye servis etti.

Yarışma sonucunda Seden Koyuncu birinci seçilirken, Sevgi Fidan ikinci, Nigar Atakçı ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri yöresel yarışmanın güzel bir anı olduğunu ifade etti.