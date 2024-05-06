Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 10 yaralı (6)
KİMLİKTESPİTİ TAMAMLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 9 kişinin kimlik tespit işlemleri tamamlandı.
KİMLİKTESPİTİ TAMAMLANDI
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 9 kişinin kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin; Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam olduğu saptandı. Yaşamını yitirenlerin 8'inin kadın yolcu olduğu öğrenilirken, bunlardan 6'sının da öğrenci olduğu bildirildi.
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