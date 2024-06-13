Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu.

Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.