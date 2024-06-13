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        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti

        Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:21
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        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti
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        Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu.

        Hastanede dün operasyona alınan Dibo, bir süre sonra hayatını kaybetti.

        Adli Tıp Kurumunun Gaziantep'teki morguna kaldırılan Dibo'nun cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Dibo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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