Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve evine gelen polisten kaçan zanlı, polis dronu tarafından tespit edilip yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve evine gelen polisten kaçan zanlı, polis dronu tarafından tespit edilip yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik dron destekli bazı adreslere operasyon düzenledi.
Hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan N.Ö'nün Ocaklar Mahallesi'ndeki evine polisin geldiğini görünce evinin damına saklandı.
Polis dronu tarafından tespit edilen N.Ö, yandaki evin çatısına geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde N.Ö'nün saklanma ve polis ekiplerince yakalanma anı yer alıyor.
Operasyonda çeşitli suçlardan aranan toplam 47 kişi yakalandı.
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