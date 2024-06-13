Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde N.Ö'nün saklanma ve polis ekiplerince yakalanma anı yer alıyor.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve evine gelen polisten kaçan zanlı, polis dronu tarafından tespit edilip yakalandı.

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