Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Ata sporları Geleneksel Sporlar Merkezi'nde geleceğe taşınıyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te, 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği Geleneksel Sporlar Merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ata sporları Geleneksel Sporlar Merkezi'nde geleceğe taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te, 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği Geleneksel Sporlar Merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

        Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan merkezde usta öğretici ve öğretmenler, birçok spor dalında eğitim veriyor.

        Merkezdeki faaliyetlerle yağlı güreş, atlı okçuluk, okçuluk, geleneksel zeka oyunları, atla engel atlama gibi branşlarda kursiyerlerin kendilerini geliştirmeleri ve bölgedeki sporcu sayısının artırılması hedefleniyor.

        Günlük yaklaşık 200 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, ata sporlarıyla tanışan çocukların yeteneklileri seçilerek spora yönlediriliyor.

        - Vatandaş "7/24" yarlanabiliyor

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın 7/24 yararlanabileceği tesisin kurulmasını "doğru karar" olarak değerlendirdi.

        Merkezin birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını aktaran Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizi getiriyoruz. Burada ata bindirip ok attırıyoruz. Kabiliyetlileri seçip özel eğitimle kabiliyetlerinin gelişmesini sağlıyoruz. Amacımız, gelenksel sporların gelişimini sağlamak. İnsana huzur veren önemli sporlar. Bu da tesisle olur ve burası Türkiye'de örnek bir tesis." diye konuştu.

        - Gaziantep'te yağlı güreş

        Merkez sayesinde Gaziantep'te yağlı güreşin de artık tanındığını anlatan Tahmazoğlu, daha çok sporcu yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Gençlerin sporla ilgilenmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu tesisimizi gördü ve bize inandı. Geçen yıl güreş Ligi'nin 7 ayağından birini Şahinbey'de yaptık. Bu yıl da daha fazla katılımla burada yaptık. 1545 sporcu katıldı. Kırkpınar'da güreşen pehlivanlar geldi. Çok sevindirici. Bu yıl ikincisini yapmamıza rağmen Gaziantep'te 155 sporcumuz yağlı güreşlere katıldı. Zorlu güreşlerin neticesinde kendi dallarından başarı elde edenler oldu. Eminim ki bu sayı gelecek yıl artacak. Geleneksel sporların bölgemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Özellikle gençlerin sporla uğraşmasını istiyoruz. Sporla uğraşmayan gençlerimiz telefon bağımlısı oluyor. Biz istiyoruz ki bedenleri çalışsın, burada spor yapsınlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Uzmanından Kurban Bayramı'nda ağız ve diş sağlığı bakımı uyarısı
        Uzmanından Kurban Bayramı'nda ağız ve diş sağlığı bakımı uyarısı
        Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalan...
        Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalan...
        Gaziantep'te bayram tatilinde 7 bin 935 kolluk personeli görev yapacak
        Gaziantep'te bayram tatilinde 7 bin 935 kolluk personeli görev yapacak
        Gaziantep'te ormana girişler 29 Eylül'e kadar yasaklandı
        Gaziantep'te ormana girişler 29 Eylül'e kadar yasaklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybet...
        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybet...