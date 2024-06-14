Ata sporları Geleneksel Sporlar Merkezi'nde geleceğe taşınıyor

OKAN COŞKUN - Gaziantep'te, 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği Geleneksel Sporlar Merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan merkezde usta öğretici ve öğretmenler, birçok spor dalında eğitim veriyor.

Merkezdeki faaliyetlerle yağlı güreş, atlı okçuluk, okçuluk, geleneksel zeka oyunları, atla engel atlama gibi branşlarda kursiyerlerin kendilerini geliştirmeleri ve bölgedeki sporcu sayısının artırılması hedefleniyor.

Günlük yaklaşık 200 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, ata sporlarıyla tanışan çocukların yeteneklileri seçilerek spora yönlediriliyor. - Vatandaş "7/24" yarlanabiliyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın 7/24 yararlanabileceği tesisin kurulmasını "doğru karar" olarak değerlendirdi. Merkezin birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını aktaran Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizi getiriyoruz. Burada ata bindirip ok attırıyoruz. Kabiliyetlileri seçip özel eğitimle kabiliyetlerinin gelişmesini sağlıyoruz. Amacımız, gelenksel sporların gelişimini sağlamak. İnsana huzur veren önemli sporlar. Bu da tesisle olur ve burası Türkiye'de örnek bir tesis." diye konuştu.