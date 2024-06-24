Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı verilecek

Şahinbey Belediyesince, öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yılda devam etti.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Tahmazoğlu, gençlerin spor yapması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencileri spora teşvik ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapmaları için halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları yaptık. Spor ayakkabısı da ekstra olarak bütün öğrencilerin ihtiyacı. Amacımız öğrencilerimizin hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de spora teşvik etmek. Öğrencilerimize karne hediyesi olarak verdiğimiz spor ayakkabılarının dağıtımına başladık. Öğrencilerimize bu yıl 180 bin ayakkabı dağıtacağız. Geçmişte dağıttıklarımızla birlikte 1 milyon 268 bin spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.