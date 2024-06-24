Gaziantep'te 12 beton santrali kurulacak
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 beton santrali kurulacağını belirtti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 beton santrali kurulacağını belirtti.
Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de en pahalı betonun Gaziantep'te satıldığını ifade ederek, "Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağımızı daha önce ifade etmiştik. Meclislerimizde aldığımız kararlar ile 12 adet yeni beton santrali kurulması için düzenleme yaptık. Bu şekilde rekabeti artırarak beton fiyatlarının makul seviyeye gelmesini planlıyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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