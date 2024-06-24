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        Gaziantep'te 12 beton santrali kurulacak

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 beton santrali kurulacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:02
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        Gaziantep'te 12 beton santrali kurulacak
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 beton santrali kurulacağını belirtti.

        Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de en pahalı betonun Gaziantep'te satıldığını ifade ederek, "Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağımızı daha önce ifade etmiştik. Meclislerimizde aldığımız kararlar ile 12 adet yeni beton santrali kurulması için düzenleme yaptık. Bu şekilde rekabeti artırarak beton fiyatlarının makul seviyeye gelmesini planlıyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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