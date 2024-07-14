106. Topçu Alayında sancak devir teslimi töreni

Törene 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Vekili Songül Gür, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

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