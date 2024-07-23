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        Gaziantep Havalimanı'nda CIP salonu hizmet vermeye başladı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, havalimanında CIP salonunun hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:59
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        Gaziantep Havalimanı'nda CIP salonu hizmet vermeye başladı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, havalimanında CIP salonunun hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Havalimanımızda CIP salonumuz hizmete girdi. CIP salonu aynı anda 104 yolcuya hizmet verebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, ilgili kurumlarımıza, THY ve DHMİ yetkililerine teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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