Gaziantep Havalimanı'nda CIP salonu hizmet vermeye başladı

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Havalimanımızda CIP salonumuz hizmete girdi. CIP salonu aynı anda 104 yolcuya hizmet verebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, ilgili kurumlarımıza, THY ve DHMİ yetkililerine teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.