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        "Gastronomi kenti"nde yetişecek gıda mühendislerine burs ve iş desteği

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile bölümü tercih eden öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi sözü veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:01
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        "Gastronomi kenti"nde yetişecek gıda mühendislerine burs ve iş desteği
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        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile bölümü tercih eden öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi sözü veriliyor.

        "Öğrenci Destek Sistemi İşbirliği" protokolüne göre, ÖSYM sıralamasında ilk 150 bine giren ve Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden öğrencilere üniversite eğitimi süresince aylık net asgari ücretin üçte biri kadar burs verilecek. Ayrıca bu öğrenciler, intern stajı yapma imkanı bulacak ve mezun olduktan sonra iş garantisi ile desteklenecek.

        Öte yandan, ilk 150 binde yer alıp bölümü ilk 5 tercihinde bulunduran öğrencilere ise üniversite eğitimi süresince aylık net asgari ücretin yarısı kadar burs sağlanacak. Bu öğrenciler de intern stajı yapma fırsatı bulacak ve mezuniyet sonrası iş garantisi ile kariyerlerine güvenle adım atabilecek.

        GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, AA muhabirine, gıda alanında daha nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Gıda alanında insan gücünü yetiştirmek için Gaziantep Sanayi Odası ile böyle bir program başlattıklarını belirten Bayram, şöyle konuştu:

        "Bu çabalarımız, mezunlarımız, öğrencilerimiz ve gıda sektörü için olumlu sonuçlar doğuracak. Türkiye, dünyada gıda mühendisi yetiştiren nadir ülkelerden bir tanesi. Onun için de Türkiye'de yetişen gıda mühendisleri dünyanın her yerinde çalışma imkanı buluyor. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Bizdeki gıda mühendisliği eğitimi İngilizce yapılan bir eğitim, dil avantajı ve MÜDEK akreditasyonu ile diplomalarımız dünyanın her yerinde geçerli. Mezunlarımız, dünyanın her yerinde çalışıp iş bulabiliyorlar. Çok büyük projelerde ve şirketlerde CEO olan gıda mühendislerimiz var. Bu bağlamda 'Türkiye'nin göz bebeği olan bölümlerinden bir tanesiyiz.' diyebiliriz."

        - Müfredat uluslararası akrediteli

        Gıda Mühendisliği Bölümü müfredatının uluslararası akredite edildiğini, bu müfredatın arkasında 40 yıllık tecrübenin bulunduğunu dile getiren Bayram, kullandıkları tüm materyaller, kitaplar ve laboratuvar ekipmanlarının da bu kapsamda olduğunu belirtti.

        Bayram, "Öğrencilerimiz, ayrıca Erasmus olanaklarından faydalanarak çok iyi şekilde yetişmektedir. Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunları, sanayide en çok tercih edilen mezunlar arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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