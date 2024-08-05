Gaziantep'in Nizip ilçesinde 659 hektar alana kurulan Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis süreci başladı.

Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Özyurt, yazılı açıklamasında, sanayi ve ticaret potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sunan Nizip'te 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Özyurt, 5. bölge teşvik kapsamında olan organize sanayi bölgesinin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza yönelik ön tahsis sözleşmelerinin imzalanması sürecimiz başladı. Nizip'e yatırımcıların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıya sahip bir OSB kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Alanımız içerisinde planlanan yenilenebilir enerji (GES), Demiryolu, Yeşil alanlar, Tır parkları, Teknik altyapı alanları, Sosyal tesisler ve Geniş yol ağları ile sürdürülebilir ve yatırımcılarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanabileceği modern bir organize sanayi bölgesi oluşturmak için çalışıyoruz."