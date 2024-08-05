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        Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis süreci başladı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 659 hektar alana kurulan Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:08
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        Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis süreci başladı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 659 hektar alana kurulan Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis süreci başladı.

        Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Özyurt, yazılı açıklamasında, sanayi ve ticaret potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sunan Nizip'te 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

        Özyurt, 5. bölge teşvik kapsamında olan organize sanayi bölgesinin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Yatırımcılarımıza yönelik ön tahsis sözleşmelerinin imzalanması sürecimiz başladı. Nizip'e yatırımcıların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıya sahip bir OSB kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Alanımız içerisinde planlanan yenilenebilir enerji (GES), Demiryolu, Yeşil alanlar, Tır parkları, Teknik altyapı alanları, Sosyal tesisler ve Geniş yol ağları ile sürdürülebilir ve yatırımcılarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanabileceği modern bir organize sanayi bölgesi oluşturmak için çalışıyoruz."

        Başkan Özyurt, şartlar ne olursa olsun yatırım yaparak üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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