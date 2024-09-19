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        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:49
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        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Hatay-Nurdağı kara yolu hastane kavşağında E.N. (51) idaresindeki 13 KB 227 plakalı minibüs, A.Ç. yönetimindeki 80 AFE 351 plakalı otomobil ve A.E'nin (29) kullandığı 01 FJ 401 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler E.N. ile A.Ç. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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