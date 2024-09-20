Gaziantep'te jandarma tarım işçilerine trafik eğitimi verdi

Gaziantep'te jandarma ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin trafik ve sosyal hayata daha güvenle karışabilmeleri için eğitim çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, trafik bilincinin artırılması, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalar ve trafik güvenliğiyle ilgili 258 tarım işçisine eğitim verildi.