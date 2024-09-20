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        Gaziantep'te jandarma tarım işçilerine trafik eğitimi verdi

        Gaziantep'te jandarma ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:19
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        Gaziantep'te jandarma tarım işçilerine trafik eğitimi verdi
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin trafik ve sosyal hayata daha güvenle karışabilmeleri için eğitim çalışması yapıldı.

        Bu kapsamda, trafik bilincinin artırılması, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalar ve trafik güvenliğiyle ilgili 258 tarım işçisine eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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