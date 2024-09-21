Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli yakalandı

Ekipler, tespit edilen 24 iş yerinde yaptıkları aramada, 6 bin 740 torpil, 69 kutu havai fişek ve 49 ses topu ele geçirildi, 24 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, izinsiz havai fişek satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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