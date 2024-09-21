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        Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:59
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        Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te izinsiz havai fişek satan 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, izinsiz havai fişek satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, tespit edilen 24 iş yerinde yaptıkları aramada, 6 bin 740 torpil, 69 kutu havai fişek ve 49 ses topu ele geçirildi, 24 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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