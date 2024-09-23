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        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:38
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        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Ekipler, Şahinbey ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yabancı uyruklunun çantasında ve yanlarındaki poşette yaptığı aramada, kaçak, barkodsuz, etiketsiz 397 antibiyotik ile 285 cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.

        Gözaltına alınan U.H. ve G.H, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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