Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan U.H. ve G.H, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yabancı uyruklunun çantasında ve yanlarındaki poşette yaptığı aramada, kaçak, barkodsuz, etiketsiz 397 antibiyotik ile 285 cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.