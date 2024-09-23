Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularının iyi mücadelesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının iyi mücadele ettiğini belirtti.

Kısa sürede çok maç yaptıklarını ifade eden İnan, şunları aktardı:

"İki deplasman maçı, iki gün arayla çok görülmüş bir olay değil. Bugün yine Trabzonspor maçı, yine büyük bir maç. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. 9 günde 3 maç oynadık. Yeni oyuncuların birçoğu aramızda değildi. Buna rağmen 3 maçta da iyi mücadele ettiler. Belki istediğimiz puanları alamadık ama bugün özelinde elimizdeki bütün oyuncularla bir takım çıkarmaya çalıştık sahaya. Bu takım da neredeyse söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdi, mücadele etti, doğru oynadı. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması ve söyleneni yapması çok kolay değil. O yüzden çok mutluyum."

İnan, maça iyi başladıklarını kaydederek, "Tam kurguladığımız gibi oldu. Trabzonspor her ne kadar 4 maçtır galip gelemese de etkili oyuncuları olduğunu biliyoruz. Zaaflarını da artılarını da iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bugün rakibi ikinci bölgede karşılayıp merkezde kapacağımız toplar etkili olacaktı. Birçok kez bunu yakaladık, başardık. Etkili final pasları atamadık. Yaptığımızda pozisyonlara girdik. Zaman zaman önde baskı yaptık. Maçı kazanmak için oynadık, iyi mücadele ettik, rakibimizden daha fazla ceza sahasında topla buluştuk, daha fazla korner attık, daha fazla şut çektik. Ofansif olarak daha öndeydik. Oyuncularım iyi mücadele etti, 3 puanı alamadık belki ama gelecek için beni çok umutlandırdı. Mücadelelerinden ötürü takımı tebrik ediyorum." diye konuştu.