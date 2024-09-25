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        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim

        İslahiye ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:31
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        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim
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        İslahiye ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, 22 okul çevresinde, 10 ekip, 45 personel ile farklı periyot ve saatlerde, öğrencilerin korunmasına yönelik denetim yaptı.

        Denetimler kapsamında 6 park ve bahçe, 243 kişi, 48 motosiklet ile 32 okul servisi denetlendi.

        Denetimlerde, çeşitli ihlalleri bulunan araç ve motosikletlere trafik cezası uygulandı.

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